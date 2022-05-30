Про такі нововведення повідомила сама міністерка з питань реінтеграції окупованих територій.
Важливо Росіян цікавлять строковики і командири, – радник глави МВС про обмін полоненими
За словами Верещук, відповідні реєстри вже створили, організаційні питання відпрацювали, а комунікаційні канали налагодили.
Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ. Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями,
– додала вона.
Причини такого кроку Ірина Верещук не назвала.
Українці в полоні Росії
Про те, скільки українців перебувають у російському полоні – достеменно невідомо. Адже туди потрапляють військовослужбовці під час боїв з російськими окупантами. Також в полоні перебувають і мирні мешканці з окупованих територій, які мають проукраїнські погляди.
Загарбники також відзначилися і викраденням представників влади окупованих міст, схиляючи їх до співпраці.
Також в російський полон потрапляють і українці, які намагаються виїхати з захоплених міст. Їх всіх відправляють у так звані "фільтраційні табори", і кого вважають неблагонадійними – беруть у полон. Решту ж вивозять на територію Росії, де зафіксовані випадки, коли в них забирають документи та забороняють покидати цей регіон.
Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що обмін полоненими є одним з найгостріших гуманітарних питань для України. А також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих країною-агресором українців.
"Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, "Азовсталі". Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", – наголосив Володимир Зеленський.
Це варте вашої уваги – На Сумщині відбувся перший обмін полоненими: як це було – дивіться у відео