Окупантам потрібні лише строковики та командири. Про це 24 каналу сказав радник глави міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Я переконаний, що їм (росіянам – 24 канал) потрібні 2 категорії людей: умовні керівники, командири та строковики,

– зазначив Смірнов.

За його словами, російська влада боїться бунту матерів та родичів російських солдатів строкової служби.

"Ми бачимо, як Росія реагує на це. Навіть на початках різних фаз війни були проведені непублічні обміни. Повірте, за строковиків вони віддавали дуже багато наших солдатів і не тільки. За них вони готові віддати кого завгодно", – додав радник міністра.

Смірнов наголосив, що достатньо велика кількість російських строковиків бере участь у повномасштабній війні проти України.

Тож він сподівається, що найближчим часом вдасться обміняти усіх українських полонених воїнів.

Російські строковики в Україні

Міноборони Росії врешті визнало, що в Україні перебувають російські строковики. При цьому частина таких строковиків, додала російська влада, потрапила в полон. Даних про їхню кількість строковиків відомство не наводить.

Хоча раніше президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не залучені та не будуть брати участь у масштабному вторгненні в Україні.

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