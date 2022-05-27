Оккупантам нужны только срочники и командиры. Об этом 24 каналу сказал советник главы министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Я убежден, что им (россиянам – 24 канал) нужны 2 категории людей: условные руководители, командиры и срочники,

– отметил Смирнов.

По его словам, российские власти боятся бунта матерей и родственников российских солдат срочной службы.

"Мы видим, как Россия реагирует на это. Даже на началах разных фаз войны были проведены непубличные обмены. Поверьте, за срочников они отдавали очень много наших солдат и не только. За них они готовы отдать кого угодно", – добавил министр.

Смирнов подчеркнул, что достаточно большое количество российских срочников принимает участие в полномасштабной войне против Украины.

Он надеется, что в ближайшее время удастся обменять всех украинских пленных воинов.

Российские срочники в Украине

Минобороны России наконец признало, что в Украине находятся российские срочники. При этом часть таких срочников, добавила российская власть, попала в плен. Данные об их количестве срочников ведомство не приводит.

Хотя ранее президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не привлечены и не будут участвовать в масштабном вторжении в Украину.

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