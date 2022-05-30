Деморалізація російських окупантів зростає з кожним днем. Вони зрозуміли, що не у війні проти України перемогти неможливо, а повернення додому – місія майже нездійсненна.

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"Муки" російського окупанта

Наші розвідники перехопили розмову одного з російських окупантів з його дружиною. Настрій в нього дуже пригнічений, він думає лише про те, як повернутися додому живим.

Зокрема, рашист бідкається, що війська загарбників зустрілися з шаленим опором ЗСУ, і вони мають великі втрати. Настрою йому не додає навіть обіцяний орден.

Хто зі мною поїхав, перша партія, 7 людей залишилося з 60. У нас кожного дня поранені. Кожного дня вбиті. Людей пачками звідси везуть. Вони нас просто розстрілюють,

– сказав росіянин.

Він зазначив, що позиції ЗСУ дуже добре укріплені, тому кожен їхній наступ провалюється.

Також окупант наголосив на тому, що командуванню абсолютно байдуже на солдатів та втрати. Поранені росіяни можуть лежати в очікуванні допомоги тижнями.

Ми просто витратний матеріал. На нас всім байдуже. Поранених ніхто не забирає,

– розповів рашист.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині. Внаслідок атаки рашистів загинув французький журналіст Фредерік Леклерк Імхофф.

На всіх напрямках лінії фронту тривають активні бойові дії. Наші відважні захисники та захисниці дають відсіч російським окупантам та тримають оборони, а подекуди переходять у контрнаступ.

Тепер обміном полоненими буде займатися ГУР МОУ у співпраці з СБУ. Про це повідомила Ірина Верещук. Усі повноваження вона вже передала, а канали комунікації вже відпрацьовані.

Як повідомили родичі героїчних захисників Маріуполя, з відважними бійцями вже 2 тижні немає зв'язку. Вони не знають, в якому герої стані та де вони перебувають.

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