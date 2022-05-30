Про це розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник. За його словами, у Росії є кілька тактичних цілей.

До теми Ситуація на фронті складна, але повністю контрольована, – Наєв

Зокрема, окупаційні війська не припиняють наступальні дії у Східній операційній зоні для встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Водночас ворог намагається забезпечити стійкість сухопутного коридору між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом та блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.

Де тривають найзапекліші бої

Як розповів Мотузяник, російське командування задіяло усі сили та намагається оточити українських військових на Донеччині та Луганщині. Там бої досягли максимальної інтенсивності.

Найзепекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Для посилення угруповання військ та відновлення втрат ворог знімає зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку,

– розповів речник Міноборони.

Водночас українські війська проводять оборонну операцію, завдаючи російським окупантам втрат на усіх напрямках, де тривають бойові дії.

Мотузяник також зауважив, що окупанти продовжують обстрілювати прикордонні райони Чернігівської й Сумської областей та завдають ракетних ударів по об'єктах інфраструктури й житлових кварталах населених пунктів в Україні.

Війна Росії проти України: важливі новини

До теми – у Генштабі розповіли про ситуацію на передовій: дивіться відео