Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник. По его словам, у России есть несколько тактических целей.
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В частности, оккупационные войска не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля Донецкой и Луганской областей.
Вместе с тем, враг пытается обеспечить устойчивость сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Крымом и блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.
Где продолжаются самые ожесточенные бои
Как рассказал Мотузяник, российское командование привлекло все силы и пытается оцепить украинских военных в Донецкой и Луганщине. Там бои добились максимальной интенсивности.
Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Для усиления группировки войск и восстановления потерь враг снимает с хранения устаревшее вооружение и военную технику,
– рассказал спикер Минобороны.
В то же время украинские войска проводят оборонительную операцию, нанося российским оккупантам потери по всем направлениям , где продолжаются боевые действия.
Веревщик также отметил, что оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей и наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов в Украине.
Война России против Украины: важные новости
- Российские военные обстреляли эвакуационный автомобиль в Луганской области. В результате погиб французский журналист, а эвакуацию пришлось остановить.
- Генпрокуратура Украины направила в суд первое дело об изнасиловании во время войны. Речь идет об уголовном производстве в отношении российского военного Михаила Романова, который совершал зверства в Киевской области.
- Россияне еще раз цинично обстреляли Николаев . Снаряды повредили многие частные дома.
- Родные защитников Мариуполя уже 2 недели не имеют с ними связи . Они не знают, в каком состоянии сейчас находятся бойцы. В то же время Анна Маляр сообщила , что у Украины есть информация об условиях содержания украинских защитников Мариуполя. Однако объявлять детали власти не могут.
- Оккупанты утром 30 мая били со своей территории по Сумской области. Они применили артиллерийские снаряды, начиненные флешетами.
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