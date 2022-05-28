Тем не менее, Вооруженные Силы Украины держат ситуацию под контролем. Об этом сообщил командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Важно 30 тысяч уничтоженных российских оккупантов и множество техники: свежие потери врага по состоянию на 28 мая

"Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется ВСУ", – подчеркнул Наев.

Ситуация на разных направлениях

По словам командующего Сил обороны, украинские защитники укрепляют оборонные рубежи на двух направлениях – Харьковском и Запорожском .

В то же время в Луганской и Донецкой областях кафиры продолжают наращивать силы. Они пытаются выполнить свою задачу и попытаться оцепить наши войска.

Враг накапливает все больше дополнительных сил и средств. Несмотря на это, ВСУ сдерживают наступления захватчиков и удерживают участки фронта.

Украинские военные с честью выполняют свой военный долг, ведь на нашей стороне правда и великая сила духа,

– отметил Наев.

"Страна ценит каждого своего героя"

Генерал-лейтенант уверен, что залогом успеха есть единство. Когда каждый объединит свои усилия, то будет возможность преодолеть все препятствия для цели.

"Страна видит и ценит каждого из своих героев, которые преодолевая усталость и делая сверхчеловеческие усилия, ставят общее выше личного", - подчеркнул Наев.

Он отметил, что сила нации проявляется в том, где каждый делает сверхвозможное для общей победы Украины.