Попри це, Збройні Сили України тримають ситуацію під контролем. Про це повідомив командувач Сил оборони, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"Обстановка у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється ЗСУ", – наголосив Наєв.

Ситуація на різних напрямках

За словами командувача Сил оборони, українські захисники укріплюють оборонні рубежі на двох напрямках – Харківському та Запорізькому.

Водночас у Луганській та Донецькій областях окупанти продовжують нарощувати сили. Вони намагаються виконати своє завдання та спробувати оточити наші війська.

Ворог накопичує все більше додаткових сил та засобів. Попри це, ЗСУ стримують наступи загарбників і утримують ділянки фронту.

Українські військові з честю виконують свій військовий обов'язок, адже на нашому боці правда та велика сила духу,

– відзначив Наєв.

"Країна цінує кожного свого героя"

Генерал-лейтенант впевнений, що запорукою успіху є єдність. Коли кожен об'єднає свої зусилля, то буде можливість побороти всі перешкоди задля виконання мети.

"Країна бачить і цінує кожного зі своїх героїв, які переборюючи втому та роблячи надлюдські зусилля ставлять загальне вище особистого", – наголосив Наєв.

Він зауважив, що сила нації проявляється в тому, де кожен робить надможливе для спільної перемоги України.