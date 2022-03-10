Мы реально боремся, нам важна конкретика, – Зеленский о переговорах с Шольцем и Макроном

Западные партнеры поддерживают Украину в войне против России. Президент Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с партнерами Украине необходима конкретика.

Наша антивоенная коалиция уже скоро станет в разы сильнее

Президент во время обращения к украинцам заявил, что 10 марта говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. Зеленский рассказал Шольцу о том, что украинские города страдают из-за российского терроризма.

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Также глава государства отметил, что общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Почувствовал в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что наша антивоенная коалиция вскоре станет в разы сильнее. А значит и давление на Россию ради мира станет в разы сильнее,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что для Украины "очень важна конкретика в отношениях с лидерами мира, с лидерами Европы".

"Мы реально боремся. Реально воюем за нашу независимость. За свободу, за равенство для всех на континенте", – отметил Зеленский.

Поэтому, по словам президента, Украина хочет видеть от партнеров решения, которые "основываются на реальности, а не на декларациях или абстрактных соображениях".

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