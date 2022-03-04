Мы России вообще не доверяем, поэтому хотим ответственного международного посредника, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что Украина вообще не доверяет России. Однако она должна организовывать гуманитарные коридоры. Поэтому страна нуждается в ответственном международном посреднике.

Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сделал на брифинге во Львове, сообщает 24 канал.

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К России доверия нет, но коридоры будут организовываться

Подоляка спросили, доверяет ли он обещаниям России организовать и провести гуманитарные коридоры.

Мы России вообще не доверяем, потому хотим иметь ответственного международного посредника. Мы будем следовать за юридической процедурой,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что доверия нет, однако украинская сторона будет продолжать организовывать "зеленые коридоры". "Мы будем испытывать проблемы в этих коридорах, не будем спать по ночам, но мы будем освобождать своих людей, которые не могут получить ни еду, ни продукты", – заверил советник главы ОП.

На Путина можно давить через мировых лидеров

Подоляк добавил, что в Украины есть еще один инструмент – это давление на Владимира Путина через его прямые коммуникации с лидерами других стран. Он уточнил, что вопросы гуманитарных коридоров с главой Кремля недавно обсудил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Что касается привлечения международных представителей в этот процесс, то с украинской стороны соответствующие предложения есть, но есть задержка из-за российской стороны.

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