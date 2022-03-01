Мы – Русь, а вы – мордва татарская, – военный записал эмоциональное видео возле подбитого танка
1 марта 2022 , 20:00Читати новину українською
Источник:Дзеркало тижня
Украинский военный записал эмоциональное обращение к российским оккупантам. 8 лет назад он пригласил их в ад, а теперь сделал это снова.
На видео военнослужащий стоит рядом с вражеским танком, на котором белым баллончиком написано "Русь". Он заметил, что никакая у них не Русь.
К теме Россиянин – варвар, – Кулеба рассказал о новом направлении внешней политики Украины
Мы Русь, а вы мордва татарская! Добро пожаловать в ад,
– обратился наш защитник к россиянам.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!