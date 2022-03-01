Мы – Русь, а вы – мордва татарская, – военный записал эмоциональное видео возле подбитого танка

Украинский военный записал эмоциональное обращение к российским оккупантам. 8 лет назад он пригласил их в ад, а теперь сделал это снова.

На видео военнослужащий стоит рядом с вражеским танком, на котором белым баллончиком написано "Русь". Он заметил, что никакая у них не Русь.

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Мы Русь, а вы мордва татарская! Добро пожаловать в ад,

– обратился наш защитник к россиянам.

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