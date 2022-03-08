Мы сейчас воюем и за россиян, которые под гнетом Путина уже 22 года – Геращенко

Еще в 2007 году во время речи в Мюнхене Владимир Путин четко заявил, что он будет делать дальше – это укреплять российское господство в пределах бывшего СССР. Но тогда этого не услышали.

Путин – это Гитлер 21 века, но увидели это только сейчас. Поэтому его следует останавливать любыми мерами, подчеркнул советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Он отметил, что сейчас мы сражаемся не только за Украину, но и за весь цивилизованный мир. В том числе и за судьбу обычных жителей России. Главное, чтобы они это поняли и захотели свергнуть его.

Кстати, мы воюем сейчас и за россиян, которые 22 года находятся под гнетом путинского режима. И я очень надеюсь, что с каждой похоронкой, которую будет получать российская мать и семья, россияне начнут понимать, что нужно сбрасывать этого кровожадного диктатора, наводить порядок в своей стране и не заниматься войнами против других,

– заявил Геращенко.

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