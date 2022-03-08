Об этом украинский президент заявил в своем видеообращении 8 марта. Он подчеркнул, что Украина уже почти две недели подвергается обстрелам россиян.

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Ответственность за незакрытие неба лежит и на Западе

13 дней мы слышим только обещания, 13 дней нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут,

– отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вина за каждую смерть в результате авиаударов врага и в заблокированных городах, безусловно, лежит на России, ее военных, тех, кто отдает и выполняет преступные приказы, кто нарушил все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ.

"Вина на оккупантах, но ответственность за это и на тех, кто уже 13 дней не может принять, где-то там на Западе, очевидно, необходимо решение, на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц", – обратил внимание украинский лидер.

Он добавил, что те, кто не спас город от авиаударов, хотя и могли это сделать, несут ответственность за свое решение. Так как закрытие неба для Украины – жизненно необходимо.

Обращение Владимира Зеленского 8 марта: смотрите видео

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