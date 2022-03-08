Про це український президент заявив у своєму відеозверненні 8 березня. Він наголосив, що Україна вже майже два тижні потерпає від обстрілів росіян.

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Відповідальність за незакриття неба лежить і на Заході

13 днів ми чуємо тільки обіцянки, 13 днів нам кажуть, що ось-ось буде допомога в небі, будуть літаки, нам їх передадуть, – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що просина за кожну смерть внаслідок авіаударів ворога та у заблокованих містах, безумовно, лежить на Росії, її військових, на тих, хто віддає та виконує злочинні накази, хто порушив усі правила ведення війни, хто свідомо знищує український народ.

"Провина на окупантах, але відповідальність за це і на тих, хто вже 13 днів не може ухвалити, десь там на Заході, очевидно, необхідне рішення, на тих, хто досі не убезпечив українське небо від російських вбивць", – звернув увагу український лідер.

Він додав, що ті, хто не врятували міста від авіаударів, хоча й могли це зробити, несуть відповідальність за своє рішення. Адже закриття неба для України – життєво необхідне.

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