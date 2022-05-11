Армия преступников
1. Есть множество фактов, когда украинских пленников расстреливали, особенно в Мариуполе.
2. Украинским пленникам не предоставляют медицинскую помощь и медикаменты.
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3. Нормы питания для украинских пленных минимальны, а условия содержания бесчеловечны.
4. Есть факты, когда украинских пленных специально размещали в сырых помещениях, без матрасов или хотя бы деревянных поддонов, которые защищали бы от сырой земли.
5. Документируются факты избиения, издевательства, имитации расстрелов, изнасилования неестественным способом.
Хроники ада
7. Фиксировались случаи, когда мертвые тела военнослужащих были без ушей, с признаками термических ожогов, без ногтей, с резаными ранами и т.д. Что является признаком пыток.
8. Особым пыткам российские садисты подвергают представителей полка "Азов", участников АТО 2014 – 2017 и ветеранов-добровольцев.
9. Украинские военнопленные не размещаются в военных лагерях для военнопленных, как этого требует международное гуманитарное право. В Украине же обустроены специальные лагеря для российских пленных, а правительство выделило на их содержание 44 миллиона гривен.
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10. Россия грубо нарушает конвенционную войну, методы и обычаи её ведения. Еще одним из шоков войны станут свидетельства украинских пленных, каким пыткам и издевательствам они подвергались в плену. Уже сейчас российские пропагандисты призывают стерилизовать украинских солдат. И я не удивлюсь, что они это уже делают.
11. Каждый пусть делает свои выводы. Мы воюем с шакалами, которые плюют на международное гуманитарное право. Мы видели Сирию, Чечню. На своей шкуре почувствовали Бучу, Бородянку, Мариуполь. Для России нет ничего святого, потому что она понимает только язык силы и террора.
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