Как Путина отбеливают от крови

Это не так. И это попытка отмазать "бедного" Путина. Сейчас эта установка уже широко продвигается троллями: что на самом деле виновата, конечно, не Россия, не она совершает преступления в Украине, Россию на это толкает злонамеренный Запад. Ведь Россия, Путин, военные Шойгу – они вообще ничего этого не хотели и как кур в ощип попали в эту историю. Святые люди!

Достойно внимания К "телу" Путина допустили загадочного незнакомца

Это пропаганда. В этом случае речь идет просто о сохранении власти. У Путина единственная цель – сохранение власти, сохранение трубы нефтяной, газовой и доходов. Но все это – вторичные задачи. Доходами можно пожертвовать (сейчас там явно жертвуют) ради главной задачи – сохранения власти.

Украина расшатала кресло тирана

Власть теряется. Вот как ее получили в свое время – подрывами домов, началом Второй чеченской войны, запугиванием общества. Чтобы общество действительно испугалось и выбирало сильного лидера, прижималось к нему и говорило: "Спаси и сохрани!". Вот сейчас к Путину, по идее, должны прижиматься группы людей, общество. Не очень прижимаются, кстати. Это волнует Путина.

Потому что хорошо быть сильным лидером, которому везет. И очень плохо быть в ситуации сегодняшней, когда любые его начинания, в общем довольно простые, терпят неудачу. Захватить Украину, как захватил Крым, – даже не всю Украину он хотел захватить, часть. Руководить, показать, какой он сильный – и то не дали! С американцами договорился, а с Украиной не договорился, с Зеленским не договорился.

Не пропустите 9 мая Путин в очередной раз доказал, что психически болен

Поэтому олигархи не влияют на эту ситуацию, почти не влияют. И очень правильно сказал Сергей Пугачев (такой кораблестроитель, предприниматель из чиновников, миллиардер из Администрации президента), что Путин всю собственность этих олигархов, своего окружения считает личной. Так оно и есть. И когда они начинают предавать, он эту собственность себе и забирает.

Актуальное – в Литве заговорили об отстранении Путина от власти: смотрите видео