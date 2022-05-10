Як Путіна відбілюють від крові
Це не так. І це спроба відмазати "бідного" Путіна. Зараз ця установка вже широко просувається тролями: що насправді винна, звісно, не Росія, не вона коїть злочини в Україні, Росію на це штовхає зловмисний Захід. Адже Росія, Путін, військові Шойгу – вони взагалі нічого цього не хотіли і як кур в ощип потрапили в цю історію. Святі люди!
Варте уваги До "тіла" Путіна допустили загадкового незнайомця
Це пропаганда. У цьому випадку йдеться просто про збереження влади. У Путіна єдина мета – збереження влади, збереження труби нафтової, газової та доходів. Але все це – вторинні завдання. Доходами можна пожертвувати (зараз там явно жертвують) заради головного завдання – збереження влади.
Україна розхитала крісло тирана
Влада втрачається. Ось як її отримали свого часу – підривами будинків, початком Другої чеченської війни, залякуванням суспільства. Щоб суспільство справді злякалося та обирало сильного лідера, притискалося до нього і говорило: "Спаси і сохрани!". Ось зараз до Путіна, за ідеєю, повинні притискатися групи людей, суспільство. Не дуже притискаються, до речі. Це також хвилює Путіна.
Не пропустіть Ракетний "салют" по Одесі вкотре довів, що Путін психічно хворий
Тож олігархи не впливають на цю ситуацію, майже не впливають. І дуже правильно сказав Сергій Пугачов (такий кораблебудівник, підприємець із чиновників, мільярдер з Адміністрації президента), що Путін усю власність цих олігархів, свого оточення вважає особистою. Так воно і є. І коли вони починають зраджувати, він цю власність собі й забирає.
Актуальне – у Литві заговорили про усунення Путіна від влади: дивіться відео