Во время речи, которую транслировали в эфире телемарафона, он подчеркнул, что сегодня Украина и Словения связаны как никогда. А также заверил в поддержке украинского народа до полной победы над страной-оккупанткой, пишет 24 Канал.

К теме Премьеры Словакии, Словении и Хорватии прибыли в Украину: какова цель визита

Никакого оправдания агрессии, только наказание

Роберт Голоб отметил, что находиться в городе, о котором узнал весь мир из-за зверств россиян – трудно. Ведь одно дело слышать о горе, которое пережила Буча, а совсем другое – быть в нем и чувствовать это.

И когда здесь это чувствуешь, то думаешь о многих вещах. О том, кто мы есть, и о том, что правильно, а что нет. Сила никогда не может являться аргументом. Так же то, что российские агрессоры сделали в Буче с мирными гражданами никогда не может быть прощено. … Не может быть оправдания агрессии, только наказание тем, кто совершил эти преступления,

– сказал Роберт Голоб.

Премьер-министр Словении подчеркнул, что находясь с украинцами в трудную минуту, он чувствует обязанность помочь украинцам в борьбе с оккупантами за свободу и в поиске правосудия.

"Война соединила нас"

Роберт Голоб справедливо подчеркнул, что война России против Украины неспровоцированная, ненужная и навязанная. А еще – она "соединила нас". По его словам, в Словении сегодня перед всеми госучреждениями развешивают не только национальный флаг, но и флаг Украины.

Сегодня все мы украинцы. Ваш флаг – теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, а также перед моим кабинетом премьер-министра. Позвольте мне в завершение вспомнить, что сегодня мы связаны как никогда. Вместе с вами и мы казачьего рода. И вместе с нами снова будете править в своем краю. Слава Украине!

– сказал Роберт Голоб.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб обратился по-украински: видео