Під час промови, яку транслювали в етері телемарафону, він підкреслив, що сьогодні Україна та Словенія пов'язані, як ніколи. А також запевнив у підтримці українського народу до повної перемоги над країною-окупанткою, пише 24 Канал.

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Також прем'єр-міністр Словенії зазначив, що у його державі сьогодні перед усіма держустановами розвішують не лише національний прапор, а й прапор України.

Ваш прапор – тепер і наш прапор. У Словенії ми розвішуємо його перед усіма державними установами, а також перед моїм кабінетом прем'єр-міністра. Дозвольте мені на завершення згадати, що сьогодні ми пов'язані, як ніколи. Разом з вами і ми козацього роду. І разом з нами знову запануєте у своїй сторонці. Слава Україні!

– сказав Роберт Голоб.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб звернувся українською: відео