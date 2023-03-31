Український прем'єр вже зустрівся зі своїм хорватським колегою Андреєм Пленковичем. Денис Шмигаль заявив, що Україна цінує допомогу Хорватії та для нас є цінним їхній досвід євроінтеграції, повідомив 24 Канал.

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Прем'єр Хорватії вже зустрівся зі Шмигалем

Денис Шмигаль відзначив, що Хорватія – держава, яка попри складний шлях повоєнного відновлення, успішно повноцінно інтегрувалася до ЄС.

Для нас є надзвичайно цінним досвід у євроінтеграції, повоєнному відновленні, ветеранській політиці, розмінуванні. І Хорватія готова надати підтримку в цих сферах. Зокрема, на рівні Єврокомісії готує ініціативи щодо допомоги Україні в гуманітарному розмінуванні,

– заявив український прем'єр.

На сайті хорватського уряду написали, що їхній прем'єр Андрей Пленкович 31 березня прибув в Україну. Він має зустрітись з Володимиром Зеленським, Денисом Шмигалем, Русланом Стефанчуком.

Хорватський прем'єр прибув у Київ / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

"Разом із президентом Зеленським, президентом Молдови Майєю Санду, прем'єр-міністром Словаччини Гегером та прем'єром Словенії Голобом вони візьмуть участь у саміті "Буча – відповідальність Росії за злочини в Україні" у Києві з нагоди річниці визволення Бучі. Після цього відбудеться спільна пресконференція", – повідомив уряд.

В Україну прибули посадовці зі Словенії та Словаччини

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб написав вранці 31 березня, що розпочав одноденний робочий візит до України.

"Ми хочемо засвідчити нашу політичну підтримку у світлі всебічної допомоги Словенії Україні у важкі часи російської військової агресії. Ми також хочемо підтвердити нашу прихильність політиці територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – написав Голоб.



В Україну прибув прем'єр Словенії Роберт Голоб / Скриншот з інстаграму посадовця

Зі Словаччини в Київ прибули глава уряду Едуард Гегер та міністр оборони Ярослав Надь.

Словацьке видання Aktuality написало, що політики прибули в Україну нічним потягом з Польщі. Видання пригадало, що Братислава погодилась передати Україні 13 винищувачів МіГ-29.

У відповідь на цей крок Президент України Володимир Зеленський вирішив запросити прем'єр-міністра Словаччини з офіційним візитом до його країни,

– мовиться у повідомленні.

У відповідь на запрошення Едуард Гегер приїхав в Україну. Коментуючи допомогу Україні Ярослав Надь відзначив, що їхні можливості обмежені, проте додав, що країна може допомогти ЗСУ боєприпасами.

"Ми можемо відіграти ключову роль у виробництві боєприпасів на наших заводах… Переважну більшість забирає Україна або інші країни, які їй потім віддають", – зауважив Надь.

Словацький міністр оборони пояснив, що його країна зможе збільшити виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів до п'яти разів.

Словацькі посадовці прибули в Україну / Фото David Ištok

Варто додати, що візити високопосадовців, як і сам саміт, не анонсували публічно.

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