Трохи більше, ніж за місяць, окупанти вбили понад 1400 мирних жителів. Володимир Зеленський розповів, що з них 37 – діти.

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Зеленський пригадав річницю звільнення Бучі

Президент України написав, що понад 175 людей – знайшли в братських могилах і камерах тортур. Відомо про 9 тисяч російських воєнних злочинів.

365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо,

– заявив Зеленський.

Український лідер пообіцяв, що ми покараємо всіх винних.

Рік тому ЗСУ звільнили Бучу від ворогів: дивіться відео

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пригадав, що рік тому Збройні Сили України звільнили від окупантів Ірпінь – 28 березня та Бучу – 31 березня.

Те, що ми побачили, коли наші військові звільнили Бучу та Ірпінь, сколихнуло весь світ. Невимовне потрясіння від побаченого. І чітке усвідомлення назавжди того, що ми ніколи не пробачимо, не забудемо і будемо воювати за наших, кого так безжально вбила Росія,

– заявив Ткаченко.

Міністр зауважив, що Україна не вірила, що така жорстокість взагалі може існувати на Землі.

"Але вона є. І ім'я їй – Росія. І ми це зло зупинимо", – пообіцяв Ткаченко.

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Окупація Бучі та Ірпеня: коротко