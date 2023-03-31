Чуть больше, чем за месяц, оккупанты убили более 1400 мирных жителей. Владимир Зеленский рассказал, что из них 37 – дети.
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Зеленский вспомнил годовщину освобождения Бучи
Президент Украины написал, что более 175 человек – нашли в братских могилах и камерах пыток. Известно о 9 тысячах российских военных преступлений.
365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер пообещал, что мы накажем всех виновных.
Год назад ВСУ освободили Бучу от врагов: смотрите видео
Ранее президент Украины во время большой пресс-конференции 24 февраля 2023 года говорил, что самым страшным днем за год войны была Буча, когда ВСУ освободили город. Тогда ведь увидели, что дьявол на земле.
Зеленский рассказал о самом страшном дне за год войны: смотрите видео
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко вспомнил, что год назад Вооруженные Силы Украины освободили от окупантов Ирпень – 28 марта и Бучу – 31 марта.
То, что мы увидели, когда наши военные освободили Бучу и Ирпень, всколыхнуло весь мир. Невыразимое потрясение от увиденного. И четкое осознание навсегда того, что мы никогда не простим, не забудем и будем воевать за наших, кого так безжалостно убила Россия,
– заявил Ткаченко.
Министр отметил, что Украина не верила, что такая жестокость вообще может существовать на Земле.
"Но она есть. И имя ей – Россия. И мы это зло остановим", – пообещал Ткаченко.
Заметьте Телефоны жертв использовали после убийства: в NYT назвали десантников, убивавших в Буче
Оккупация Бучи и Ирпеня: коротко
- Российские оккупанты захватили Гостомель, Бучу, Ирпень и другие города к северу и северо-западу от Киева 27 февраля. Враги хотели пойти в "ползучее наступление" и окружить столицу. Однако им это не удалось.
- За время оккупации Россия прибегала к бесчеловечной жестокости. Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что во время обороны города погибли 39 бойцов территориальной обороны, 58 военнослужащих ВСУ. Кроме того, не дождались освобождения 300 жителей города. Мэр пояснил, что более 70% города повреждены. Полиция воспроизвела хронологию ужасных событий в городе.
- После освобождения Бучи мир пришел в ужас, когда увидел улицу Яблунскую. Именно там и еще на улице Вокзальной и на территории детского лагеря "Лучего" погибли многие в результате расстрелов. Так, 90% мирных жителей скончались в результате пулевых, а не осколочных ранений.