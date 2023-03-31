Чуть больше, чем за месяц, оккупанты убили более 1400 мирных жителей. Владимир Зеленский рассказал, что из них 37 – дети.

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Зеленский вспомнил годовщину освобождения Бучи

Президент Украины написал, что более 175 человек – нашли в братских могилах и камерах пыток. Известно о 9 тысячах российских военных преступлений.

365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер пообещал, что мы накажем всех виновных.

Год назад ВСУ освободили Бучу от врагов: смотрите видео

Ранее президент Украины во время большой пресс-конференции 24 февраля 2023 года говорил, что самым страшным днем за год войны была Буча, когда ВСУ освободили город. Тогда ведь увидели, что дьявол на земле.

Зеленский рассказал о самом страшном дне за год войны: смотрите видео

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко вспомнил, что год назад Вооруженные Силы Украины освободили от окупантов Ирпень – 28 марта и Бучу – 31 марта.

То, что мы увидели, когда наши военные освободили Бучу и Ирпень, всколыхнуло весь мир. Невыразимое потрясение от увиденного. И четкое осознание навсегда того, что мы никогда не простим, не забудем и будем воевать за наших, кого так безжалостно убила Россия,

– заявил Ткаченко.

Министр отметил, что Украина не верила, что такая жестокость вообще может существовать на Земле.

"Но она есть. И имя ей – Россия. И мы это зло остановим", – пообещал Ткаченко.

Заметьте Телефоны жертв использовали после убийства: в NYT назвали десантников, убивавших в Буче

Оккупация Бучи и Ирпеня: коротко