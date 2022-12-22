Видання проаналізувало базу даних всіх дзвінків та повідомлень, здійснених з району Бучі в Росію чи на російські номери. Ці дані надала українська влада. Також видання збирало у рідних номери телефонів загиблих у той час в Бучі та перевіряло, чи є ці номери в базі.

Читайте також Десятки безіменних могил: показали цвинтар в Бучі, де поховані жертви російської окупації

Які окупанти вбивали мирних українців у Бучі

Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю та тисячі годин відео, які показують, як 234-й десантний підрозділ Росії вбив десятки людей в Бучі.

Російські солдати регулярно використовували телефони жертв для дзвінків в Росію, часто лише через кілька годин після їхнього вбивства,

– повідомило видання.

За даними журналістів, окупанти могли телефонувати з номерів деяких жертв майже одразу після вбивства.

Ба більше, видання заявило, що:

вони поговорили з окупантами та їхніми родичами й двоє з яких підтвердили, що вони були у 234-му полку і служили в Бучі;

російські окупанти підтвердили, що керував операціями полку полковник Артем Городілов.

Окрім того, є російська символіка на танках, яку вони хотіли приховати, залишені російські документи та навіть особисті записи росіян.



Символіка окупантів у Бучі / Скриншот з відео

Загалом, видання встановило 22 російських загарбників 234 полку, які телефонували з номерів жертв у Бучі.



Росіяни, які телефонували з номерів вбитих українців у Бучі / Скриншот з відео

Також видання ідентифікувало тіла 36 жертв ворогів та опублікувало карту, де показані місця виявлення тіл українців на вулиці Яблонській.



Місця виявлення тіл /Скриншот з відео



Вбиті росіянами українці / Скриншот з відео

Варто зазначити, що саме 76-ї гвардійську десантно-штурмову дивізію Офіс Генпрокурора підозрює у звірствах у Бучі. А 234 полк входить до її складу.

Важливо Четверо вояків зґвалтували матір та доньку, – російський дезертир розповів про злочини окупантів

Звірства росіян в Бучі