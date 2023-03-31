Украинский премьер уже встретился со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем. Денис Шмигаль заявил, что Украина ценит помощь Хорватии и для нас ценен их опыт евроинтеграции, сообщил 24 Канал.

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Премьер Хорватии уже встретился со Шмигалем

Денис Шмигаль отметил, что Хорватия – государство, которое несмотря на сложный путь послевоенного восстановления, успешно полноценно интегрировалось в ЕС.

Для нас чрезвычайно ценен опыт в евроинтеграции, послевоенном восстановлении, ветеранской политике, разминировании. И Хорватия готова оказать поддержку в этих областях. В частности, на уровне Еврокомиссии готовит инициативы о помощи Украине в гуманитарном разминировании,

– заявил украинский премьер.

На сайте хорватское правительство написали, что их премьер Андрей Пленкович 31 марта прибыл в Украину. Он должен встретиться с Владимиром Зеленским, Денисом Шмыгалем, Русланом Стефанчуком.

Хорватский премьер прибыл в Киев / Фото с телеграма Дениса Шмыгаля

"Вместе с президентом Зеленским, президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Словакии Гегером и премьером Словении Голобом они примут участие в саммите "Буча – ответственность России за преступления в Украине" в Киеве по случаю годовщины освобождения Бучи. После этого состоится совместная пресс-конференция", – сообщило правительство.

В Украину прибыли чиновники из Словении и Словакии

Премьер-министр Словении Роберт Голоб написал утром 31 марта, что начал однодневный рабочий визит в Украину.

"Мы хотим подтвердить нашу политическую поддержку в свете всесторонней помощи Словении Украине в трудные времена российской военной агрессии. Мы также хотим подтвердить нашу приверженность политике территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – написал Голоб.



В Украину прибыл премьер Словении Роберт Голоб / Скриншот по инстаграмме должностного лица

Из Словакии в Киев прибыли глава правительства Эдуард Гегер и министр обороны Ярослав Надь.

Словацкое издание Aktuality написало, что политики прибыли в Украину ночным поездом из Польши. Издание напомнило, что Братислава согласилась передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

В ответ на этот шаг Президент Украины Владимир Зеленский решил пригласить премьер-министра Словакии с официальным визитом в его страну,

– говорится в сообщении.

В ответ по приглашению Эдуард Гегер приехал в Украину. Комментируя помощь Украине, Ярослав Надь отметил, что их возможности ограничены, однако добавил, что страна может помочь ВСУ боеприпасами.

"Мы можем сыграть ключевую роль в производстве боеприпасов на наших заводах… Подавляющее большинство забирает Украина или другие страны, которые ей потом отдают", – отметил Надь.

Словацкий министр обороны объяснил, что его страна сможет увеличить производство боеприпасов калибра 155 миллиметров до пяти раз.

Словацкие чиновники прибыли в Украину / Фото David Ištok

Стоит добавить, что визиты чиновников, как и сам саммит, не анонсировали публично.

Обратите внимание! Ровно год, как Вооруженные Силы Украины 31 марта 2022 года освободили Бучу от российских захватчиков. Украина и мир ужаснулись масштабами трагедии, которые нанесла Россия за 33 дня оккупации города. Ведь враги расстреливали невинных мирных жителей посреди улиц. Владимир Зеленский заявил, что за время оккупации в Буче погибли более 1400 мирных жителей. Из них 37 – дети.