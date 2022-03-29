В эфире телеканала "Рада" Виталий Ким отметил, что ночью было много обстрелов по Николаеву. Он также отметил, что оккупанты отказались от идеи взять город.

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Наемники теперь будут бить по самым болезненным точкам

Виталий Ким убежден, что российские военные должны в первую очередь уничтожать военные объекты и пункты управления.Однако они этого не делают, ведь у них уже нет цели захватить город.

Их больше не интересует оккупация Николаева. Российские наемники перешли к тактике уничтожения города. И именно поэтому они продолжают атаковать наиболее болезненные точки.

Ведутся боевые действия, мы своего не отдадим,

– подчеркнул он.

Ранее Виталий Ким отметил, что из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Она, по словам главы Николаевской ОВА, будет работать на малых высотах.

Напоминаем, что игнорировать сигналы воздушной тревоги ни в коем случае не стоит. Как только он прозвучал – отправляйтесь в укрытие. Это может спасти вам жизнь.

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