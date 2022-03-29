В эфире телеканала "Рада" Виталий Ким отметил, что ночью было много обстрелов по Николаеву. Он также отметил, что оккупанты отказались от идеи взять город.
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Наемники теперь будут бить по самым болезненным точкам
Виталий Ким убежден, что российские военные должны в первую очередь уничтожать военные объекты и пункты управления.Однако они этого не делают, ведь у них уже нет цели захватить город.
Их больше не интересует оккупация Николаева. Российские наемники перешли к тактике уничтожения города. И именно поэтому они продолжают атаковать наиболее болезненные точки.
Ведутся боевые действия, мы своего не отдадим,
– подчеркнул он.
Ранее Виталий Ким отметил, что из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Она, по словам главы Николаевской ОВА, будет работать на малых высотах.
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