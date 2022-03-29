В ефірі телеканалу "Рада" Віталій Кім зазначив, що вночі було багато обстрілів по Миколаєву. Він також зазначив, що окупанти відмовилися від ідеї взяти місто.
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Найманці тепер битимуть по найбільш болючих точках
Віталій Кім переконаний, що російські військові мали б у першу чергу нищити військові об'єкти та пункти керування. Натомість вони цього не роблять, адже у них уже немає мети захопити місто.
Їх більше не цікавить окупація Миколаєва. Російські найманці перейшли до тактики знищення міста. І саме тому вони продовжують атакувати найбільш болючі точки.
Ведуться бойові дії, ми свого не віддамо,
– наголосив він.
Раніше Віталій Кім зазначив, що з Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Вона, за словами глави Миколаївської ОВА, працюватиме на малих висотах.
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