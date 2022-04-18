Мы своих людей на "мясо" не бросаем, – военный объяснил, почему важно воевать именно техникой

Российские оккупанты не прекращают боевых действий, у них есть очень много ресурсов. Однако время играет в нашу пользу.

Об этом сказал военный народный депутат Роман Костенко. В эфире 24 канала он рассказал, почему важно воевать именно техникой.

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По его словам, что бы там ни говорили, в российской армии очень большое количество техники, многие солдаты – "пушечное мясо", которое они сюда прислали.

Однако одними людьми в этой войне не победишь, потому что у врага больше ресурсов и они готовы "разбрасываться" людьми, потому что не знают им цены.

А мы своих людей просто так "на мясо" не бросаем. Мы должны делать все условия, чтобы воевали технологии,

– подчеркнул Костенко.

Главная задача сейчас

Но наша задача – взять больше техники, освоить ее и пустить в бой.

"У нас есть большой мобилизационный ресурс, но мы не можем себе позволить, чтобы украинцы гибли в пеших атаках. Мы должны использовать технику, и чтобы люди заходили, когда все технические возможности использованы", – отметил военный и депутат.

Поэтому формирование новых подразделений, обеспечение их оружием, артиллерией, танками, БМП – только так можно прорывать оборону и выгонять врага.