Ролик повествует об истории каждого украинца, который вернется домой после войны. У него будут смешанные чувства – и грусть, и радость. Но в один момент весь народ проснется и отстроит свою Украину.

Обратите внимание Украину будущим поколениям мы оставим свободной и цветущей, – Резников

"Украина, мы тебе обещаем"

Мы тебя отстроим, Украина! Врага уничтожим – и отстроим!

– говорится в сообщении под видео.

"Когда мы вернемся в свои города и дома, мы не узнаем страну. Не встретим некоторых соседей. Никогда не подадим руки некоторым знакомым. А к кому-то больше никогда не дозвонимся. Мы будем много плакать: и от счастья, и от горя…"

Ну, а потом мы начнем строить. Строить так, как никогда раньше. Днем и ночью, для страны все вместе. Пот будет заливать лоб. Руки будут гудеть от усталости, но только тогда мы сможем улыбаться.

Мы построим новую Украину, где нет места лживым политикам… и предателям, приветствовавшим российского агрессора. Через боль, кровь и слезы на наших глазах родилась нация. Теперь мы должны отстроить для нее государство. Украина, мы тебе обещаем. Героям Слава!".

Ролик о новой Украине: смотрите видео

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