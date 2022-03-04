Ролик оповідає історію кожного українця, який повернеться додому після війни. У нього будуть змішані почуття – і сум, і радість. Але в один момент весь народ прокинеться і відбудує свою Україну.

Зверніть увагу Україну майбутнім поколінням ми залишимо вільною та квітучою, – Резніков

"Україно, ми тобі обіцяємо"

Ми тебе відбудуємо, Україно! Ворога знищимо – і відбудуємо!

– мовиться у дописі під відео.

"Коли ми повернемося до своїх міст та домівок, ми не впізнаємо країну. Не зустрінемо деяких сусідів. Ніколи не подамо руку кільком знайомим. А до когось більше ніколи не додзвонимось. Ми будемо багато плакати: і від щастя, і від горя…

Ну а потім ми почнемо будувати. Будувати так, як ніколи раніше. Вдень і вночі, для країни, всі разом. Піт буде заливати чоло. Руки гудітимуть від втоми, але тільки тоді ми зможемо посміхатись.

Ми відбудуємо нову Україну, де немає місця брехливим політикам… і зрадникам, які вітали російського агресора. Через біль, кров і сльози на наших очах народилась нація. Тепер ми маємо відбудувати для неї державу. Україно, ми тобі обіцяємо. Героям Слава!"

Ролик про нову Україну: дивіться відео