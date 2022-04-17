Прокомментировал количество погибших в войне 16 апреля советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его интервью ютубу "Фейгин Live".

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Потери гражданских значительно выше

Президент Владимир Зеленский накануне озвучил актуальные данные по потере украинской армии. В борьбе за нашу свободу погибли до трех тысяч военных.

Мы точно знаем наши потери до одного человека. Пока президент озвучил приблизительную цифру. Она гораздо меньше российских потерь. Приблизительно в 8 – 10 раз,

– сказал Арестович.

Он добавил, что россияне убили гораздо больше мирных жителей. Однако точное количество погибших среди граждан пока вычислить невозможно.

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