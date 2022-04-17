Прокоментував кількість загиблих у війні 16 квітня радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його інтерв'ю ютубу "Фейгин live".

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Втрати цивільних значно вищі

Президент Володимир Зеленський напередодні озвучив актуальні дані щодо втрат української армії. Наразі в боротьбі за нашу свободу загинули до трьох тисяч військових.

Ми точно знаємо наші втрати до однієї людини. Наразі президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менша від російських втрат. Приблизно у 8 – 10 разів,

– сказав Арестович.

Він додав, що росіяни вбили значно більше мирних мешканців. Проте точну кількість загиблих поміж цивільних поки вирахувати неможливо.

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