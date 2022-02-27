Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины, – Подоляк

Михаил Подоляк сообщил, что Офис Президента имеет всю необходимую информацию в полном объеме. Никакие администрации и города не переходят под Россию.

Советник главы ОП Подоляк заметил: в некоторых маленьких городах есть только полиции. Когда по их территории проходят 60–80 танков, никто с ними не будет воевать. Эти танки сожгут в других городах, где есть ВСУ, сообщает 24 канал.

Заметьте Третий день войны – бои идут там, где они начинались, – Офис Президента

Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины,

– заверил Подоляк.

Россия физически не может установить контроль ни над Мелитополем, и ни над одним другим городом Украины.

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