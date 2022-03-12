Мы усилим Европейский союз, – Зеленский об Украине в составе ЕС
12 марта 2022 , 17:26Читати новину українською
В субботу 12 марта Зеленский провел брифинг, который посетили много иностранных журналистов. Там он заявил, что Украина более чем достойна вступить в ЕС.
А прежде всего люди, которые в ней живут. Ведь украинцы показали, что они сильная нация и не бросят никого в беде.
К теме То, что в Украине сегодня, будет в Европе завтра, – Зеленский
Я думаю, что наши люди показали, что они сильные, крепкие, европейские, не бросят никого в беде и способны бороться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз,
– заявил Владимир Зеленский.
Разговор Зеленского с иностранными журналистами 12 марта: смотрите видео