Мы усилим Европейский союз, – Зеленский об Украине в составе ЕС

В субботу 12 марта Зеленский провел брифинг, который посетили много иностранных журналистов. Там он заявил, что Украина более чем достойна вступить в ЕС.

А прежде всего люди, которые в ней живут. Ведь украинцы показали, что они сильная нация и не бросят никого в беде.

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Я думаю, что наши люди показали, что они сильные, крепкие, европейские, не бросят никого в беде и способны бороться. Я думаю, что это только усиливает Европейский союз,

– заявил Владимир Зеленский.

Разговор Зеленского с иностранными журналистами 12 марта: смотрите видео