Мы уже думаем о будущем после войны, – Зеленский о деньгах на восстановление Украины

Каждая война рано или поздно заканчивается. Так что в правительстве уже думают о том, как оживить наши города и восстановить экономику.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время утреннего обращения 5 марта, передает 24 канал. Он также призвал украинцев возвращаться из-за границы.

Внимание Зеленский обратился к украинцам на 10-й день войны с Россией

И заверил, что угрозы больше нет, а власти уже думают о будущем после войны. В частности, как восстановить экономику и отстроить разрушенные города.

Зеленский также обсудил с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом и исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой поддержку Украины для преодоления последствий российской агрессии.

Уже есть соглашение между крупнейшими финансовыми институтами для поддержки Украины. Уже есть решение о неотложной помощи на десятки миллиардов долларов на восстановление Украины после войны,

– заявил глава государства.

И подчеркнул, что это только первые решения.

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