Украинцы выстояли. Сейчас украинская власть формирует специальные фонды для восстановления страны.

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Уже есть 4 фонда восстановления

Мы уже понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления Украины. Их уже четыре,

– заявил Зеленский.

Какие именно фонды создала украинская власть:

Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины,

Фонд восстановления и трансформации нашей экономики,

Фонд обслуживания и погашения государственного долга,

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

И это только начало. А сейчас – еще нужны силы. Нужна мудрость. Нужна воля. Нужна победа. Нужен мир! Мир, чтобы сохранить Украину. Слава Украине!,

– сказал глава государства.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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