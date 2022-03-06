Украинцы выстояли. Сейчас украинская власть формирует специальные фонды для восстановления страны.
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Уже есть 4 фонда восстановления
Мы уже понимаем, как будем восстанавливать нашу страну. Мы уже формируем специальные фонды для восстановления Украины. Их уже четыре,
– заявил Зеленский.
Какие именно фонды создала украинская власть:
- Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины,
- Фонд восстановления и трансформации нашей экономики,
- Фонд обслуживания и погашения государственного долга,
- Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.
И это только начало. А сейчас – еще нужны силы. Нужна мудрость. Нужна воля. Нужна победа. Нужен мир! Мир, чтобы сохранить Украину. Слава Украине!,
– сказал глава государства.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео
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