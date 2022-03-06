Українці вистояли. Наразі українська влада формує спеціальні фонди для відбудови країни.
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Вже є 4 фонди відбудови
Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну. Ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири,
– заявив Зеленський.
Які саме фонди створила українська влада:
- Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України,
- Фонд відновлення та трансформації нашої економіки,
- Фонд обслуговування та погашення державного боргу,
- Фонд підтримки малого та середнього бізнесу.
І це тільки початок. А зараз – ще потрібні сили. Потрібна мудрість. Потрібна воля. Потрібна перемога. Потрібен мир! Мир, щоб зберегти Україну. Слава Україні!,
– сказав глава держави.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео
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