Українці вистояли. Наразі українська влада формує спеціальні фонди для відбудови країни.

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Вже є 4 фонди відбудови

Ми вже розуміємо, як будемо відновлювати нашу країну. Ми вже формуємо спеціальні фонди для відбудови України. Їх вже чотири,

– заявив Зеленський.

Які саме фонди створила українська влада:

Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України,

Фонд відновлення та трансформації нашої економіки,

Фонд обслуговування та погашення державного боргу,

Фонд підтримки малого та середнього бізнесу.

І це тільки початок. А зараз – ще потрібні сили. Потрібна мудрість. Потрібна воля. Потрібна перемога. Потрібен мир! Мир, щоб зберегти Україну. Слава Україні!,

– сказав глава держави.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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