Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он заверил, что казначейство производит все выплаты.

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Деньги поступают на счета

"Мы уже начали выплачивать людям пенсии и субсидии. С 3 числа (март – 24 канал) деньги начали поступать на счета", – отметил глава ОВА.

Дополнительные возможности

Он также напомнил, что сейчас деньги с карты ""єПідтримка" можно потратить на что угодно, поскольку нет никаких ограничений. В то же время, по словам руководителя, благодаря переговорам с компаниями АТБ и "Сільпо" покупатели могут снимать на кассах этих маркетов наличные деньги.

"До 6 тысяч гривен с платежной карты любого банка при условии оплаты картой покупки на любую сумму", – объяснил Ким.

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