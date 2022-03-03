Про це заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він запевнив, що казначейство проводить усі виплати.

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Гроші надходять на рахунки

"Ми вже почали виплачувати людям пенсії та субсидії. З 3 числа (березня – 24 канал) гроші почали надходити на рахунки", – зазначив очільник ОВА.

Додаткові можливості

Він також нагадав, що зараз гроші з картки "єПідтримка" можна витратити на що завгодно, оскільки немає жодних обмежень. Водночас за словами очільника, завдяки переговорам з компаніями АТБ та "Сільпо" покупці можуть знімати на касах цих маркетів готівку.

"До 6 тисяч гривень з платіжної картки будь-якого банку за умови оплати карткою покупки на будь-яку суму", – пояснив Кім.

Очільник Миколаївської ОВА розповів про виплати пенсій та субсидій: дивіться відео





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