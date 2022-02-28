Мы вам этого никогда не простим, – нацгвардеец Маркив послал "русский мир"

Нацгвардеец Виталий Маркив записал видео с обращением к российским военным, которые пришли на украинскую территорию. Он рассказал, что ждет их здесь вместо "русского мира" и слов для этого Маркив не пожалел.

Маркива в 2019 году суд в Италии признал виновным в убийстве итальянского фотографа на Донбассе, впоследствии его оправдали. Сейчас Маркив борется с оккупантами.

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Маркив записал видео в форме и с оружием

Маркив записал видео с оружием в руках и в форме нацгвардейца. Он пообещал расплату врагу за его злодеяния.

Пятые сутки мы уничтожаем оккупантов, которые пришли показать нам, что такое "русский мир". Что я вам скажу, "русский мир", иди на**й. Все подразделения Нацгвардии, ВСУ, Теробороны, всех силовых структур будут вас уничтожать. Вам не будет пристанища нигде,

– сказал Маркив.

Нацгвардеец подчеркнул, что Украина этого ничего не простит. Сейчас – совсем не та армия, которая была в 2014 году. Маркив посоветовал россиянам оставить оружие и технику и идти прочь.

Смотрите обращение Маркива / Внимание! На видео нецензурная лексика:

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