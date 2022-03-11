Каждый оккупант ответит за преступления против украинского народа

Танк оккупантов с нацистской отметкой Z заблудился на украинской территории. Наши военные помогли ему найти дорогу… На тот свет!

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Артиллеристы точным ударом попали в танк и ликвидировали его.

"Мы знаем ваши имена, мы вас слышим и мы вас видим! Мы вас уничтожаем! Каждый оккупант ответит за преступления против украинского народа!" – заявили украинские бойцы.

Смотрите видео уничтожения вражеского танка

Добавим, что на 11 марта Россия в войне против Украины потеряла 353 танка. Что касается личного состава, то погибло более 12 тысяч человек.

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