Кожен окупант відповість за злочини проти українського народу

Танк окупантів з нацистською позначкою Z заблукав на українській території. Наші військові допомогли йому знайти дорогу… На той світ!

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Артилеристи точним ударом поцілили у танк і ліквідували його.

"Ми знаємо ваші імена, ми вас чуємо і ми вас бачимо! Ми вас знищуємо! Кожен окупант відповість за злочини проти українського народу!", – заявили українські бійці.

Дивіться відео знищення ворожого танку



Додамо, що станом на 11 березня Росія у війні проти України втратила 353 танки. Щодо особового складу, то полягло понад 12 тисяч людей.

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