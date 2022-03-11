Кожен окупант відповість за злочини проти українського народу
Танк окупантів з нацистською позначкою Z заблукав на українській території. Наші військові допомогли йому знайти дорогу… На той світ!
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Артилеристи точним ударом поцілили у танк і ліквідували його.
"Ми знаємо ваші імена, ми вас чуємо і ми вас бачимо! Ми вас знищуємо! Кожен окупант відповість за злочини проти українського народу!", – заявили українські бійці.
Дивіться відео знищення ворожого танку
Додамо, що станом на 11 березня Росія у війні проти України втратила 353 танки. Щодо особового складу, то полягло понад 12 тисяч людей.
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