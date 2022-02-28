Отставить бояться, – у Зеленского записали трогательный ролик в поддержку военных
28 февраля 2022 , 17:30Читати новину українською
Источник:фейсбук Володимира Зеленського
У Зеленского записали ролик в поддержку военных, заверив, что они вскоре вернутся к своим родным.
Наши военные призывают не бояться, потому что мы под надежной защитой.
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Сегодня я прикажу: отставить бояться. И вообще давайте улыбаться, празднуйте свою свободу. Вы за нашими спинами,
– говорится в обращении.
Защитники говорят, что мы тоже прикрываем их с тыла.
"Сделайте так, чтобы мы гордились вами. И мы вернемся, вернемся и будем жить", – подчеркнули бойцы.
Смотрите видеообращение: