Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила европейцев с Рождеством Христовым. Политик выразила надежду, что вакцинация поможет ЕС вернуться к нормальной жизни.

Руководительница Еврокомиссии считает, что вместе удастся преодолеть коронавирус. Об этом фон дер Ляен написала в твиттере.

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Как только достаточное количество людей будет вакцинировано, мы сможем вернуться к нормальной жизни. А пока оставайтесь в безопасности. С Рождеством,

– написала фон дер Ляйен.

This year, Christmas is different. But today my message is of hope: together we can beat this virus.



In just 2 days, vaccination will start across the EU.



Once enough people are vaccinated, we can start getting our normal lives back. Until then, stay safe.



Merry Christmas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 25, 2020

В ЕС начнут вакцинацию против коронавируса 27 декабря

Отметим, что 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат под названием Comirnaty. Это вакцина против коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech.

Все страны-члены ЕС планируют начать вакцинацию уже с 27 декабря. Ряд государств, входящих в евросообщество, уже подтвердил, что будет координировать свои действия. Ранее процесс прививки против COVID-19 начала Великобритания.

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