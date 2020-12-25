Мы вернемся к нормальной жизни, – глава Еврокомиссии о Рождестве во время пандемии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила европейцев с Рождеством Христовым. Политик выразила надежду, что вакцинация поможет ЕС вернуться к нормальной жизни.
Руководительница Еврокомиссии считает, что вместе удастся преодолеть коронавирус. Об этом фон дер Ляен написала в твиттере.
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Как только достаточное количество людей будет вакцинировано, мы сможем вернуться к нормальной жизни. А пока оставайтесь в безопасности. С Рождеством,
– написала фон дер Ляйен.
В ЕС начнут вакцинацию против коронавируса 27 декабря
Отметим, что 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат под названием Comirnaty. Это вакцина против коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech.
Все страны-члены ЕС планируют начать вакцинацию уже с 27 декабря. Ряд государств, входящих в евросообщество, уже подтвердил, что будет координировать свои действия. Ранее процесс прививки против COVID-19 начала Великобритания.
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