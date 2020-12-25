Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала європейців з Різдвом Христовим. Політикиня висловила сподівання, що вакцинація допоможе ЄС повернутись до нормального життя.

Очільниця Єврокомісії вважає, що разом таки вдасться подолати коронавірус. Про це фон дер Ляєн написала у твіттері.

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Як тільки достатня кількість людей буде вакцинована, ми зможемо повернутися до нормального життя. А поки залишайтеся в безпеці. З Різдвом,

– написала фон дер Ляєн.

This year, Christmas is different. But today my message is of hope: together we can beat this virus.



In just 2 days, vaccination will start across the EU.



Once enough people are vaccinated, we can start getting our normal lives back. Until then, stay safe.



Merry Christmas. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 25, 2020

У ЄС розпочнуть вакцинацію проти коронавірусу 27 грудня

Зазначимо, що 21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило препарат під назвою Comirnaty. Це вакцина проти коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer та BioNTech.

Усі країни-члени ЄС планують розпочати вакцинацію вже з 27 грудня. Низка держав, які входять у євроспільноту, уже підтвердили, що координуватимуть свої дії. Раніше процес щеплення проти COVID-19 розпочала Велика Британія.

Більше новин про вакцинацію можна прочитати тут.