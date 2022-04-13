Мы видели два лица этой войны: мужество украинцев и жестокость россиян, – Анджей Дуда

В войне России против Украины есть два лица. Украинское – героизмом которого восхищается весь мир и российское – преступления которого осуждают и никогда не простят.

Об этом на совместной конференции с другими лидерами после визита в Украину заявил Президент Польши Анджей Дуда. По его словам, он с другими лидерами прибыл в Украину, чтобы выразить свою поддержку.

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Мы прибыли сюда вместе с друзьями – другими президентами, чтобы стать бок о бок с президентом Зеленским и выразить ему свою поддержку, пожать руку и сказать насколько мы восхищены украинским мужеством, героизмом, в том числе президента и всех солдат, воюющих за свое государство,

– сказал президент.

Два лица войны

По его словам, он увидел два лица войны: первое – героизм украинцев, которые соблюдают все конвенции, защищают свою землю. Но второе – жестокость и зверство россиян, которые трудно понять и воспринять.

"Разрушены жилые массивы, где нет военной инфраструктуры. Дома обычных людей, а не военные казармы. Те люди потеряли свой дом и ищут убежища в Польше. Я видел эти развалины на телевидении, это было страшно, но когда увидел своими глазами – в это тяжело поверить, это не война, это терроризм. Это и есть второе лицо вторжения России в Украину. И мы с ним никогда не согласимся", – добавил Дуда.

Украинцы в Польше

Он также напомнил, что за время войны России против Украины в Польшу прибыло около 2,5 миллиона украинцев, преимущественно это женщины и дети. Около 2 миллионов осталось в Польше, а часть уехала в другие страны.

Мы стараемся им оказывать всю помощь, которую можем. Относимся к ним, как к гостям, а не к беженцам, потому что поляки понимают, что они бегут от войны и смерти,

– сказал президент.

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