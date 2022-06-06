Теперь в эти трудные времена Метинвест без колебаний направил на помощь государству все ресурсы и уже предоставил 1,5 миллиарда гривен в поддержку страны. В компании обещают продолжать помогать Украине до самой победы, передает 24 канал.

За 100 дней войны Метинвест выделил более 1,5 миллиарда гривен на помощь ВСУ и гражданским

Вместе с Фондом Рината Ахметова Метинвест основал гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Благодаря усилиям Группы и партнеров со всего мира около 60 тысяч человек получили необходимую помощь – продукты и товары первой необходимости, компания поддерживает медицинские учреждения в городах присутствия и предоставляет необходимые препараты и оборудование.

Несмотря на сложные условия предприятия компании продолжают работать, в частности, после месяца остановки была возобновлена работа в Запорожье, а сотрудники Метинвеста в Каменском, Покровске и Кривом Роге устойчиво держатся сейчас, в самые трудные моменты.

Благодарю каждого, кто поддерживает стабильное производство ради мирного будущего. Верю, что после победы наши предприятия в Авдеевке и в Мариуполе будут работать. Мы восстановим комбинаты, и несгибаемая крепость "Азовсталь" снова будет выпускать высококачественную сталь,

– заверил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

В новых условиях жизнь компания делает все для усиления обороноспособности Украины – овладела производством спецстали для бронежилетов, которая теперь защищает воинов на передовой. Вместе с закупленными за рубежом количество бронежилетов для украинских воинов от Метинвеста составит более 100 тысяч.

"Также мы предоставляем Вооруженным Силам Украины дроны, тепловизоры, автомобили и медицинские принадлежности. Изготовили десятки тысяч противотанковых ежей и бастионов для укрепления городов", - добавил Рыженков.

По словам гендиректора, все это стало возможным благодаря команде Метивнеста – специалистам, выходящим на рабочие смены; волонтерам социальных проектов; сотрудникам, защищающим независимость нашего государства.

Каждый из вас – герой, достойный уважения и безграничной благодарности. К сожалению, война принесла много горя украинцам, в том числе нашим работникам. Знайте, мы не оставим вас наедине с бедой и поможем пережить ужасы войны,

– сказал Рыженков.

Для этого Метинвест создал Центры реабилитации и реинтеграции, чтобы сотрудники переселенцы могли получить медицинскую и психологическую помощь, а также найти новое место работы и жилье.

Генеральный директор Метинвеста заявил, что обязательно придет время, когда обязательно будет отстроено все, что сейчас разрушено, а весь тяжелый труд – ради счастливой жизни в мирных городах успешной независимой страны.

Один из заводов Метинвеста – комбинат "Азовсталь" в Мариуполе стал символом несокрушимости Украины и убежищем для украинских защитников, которые почти три месяца держали оборону города. Сейчас же Мариуполь находится во временной оккупации российскими захватчиками. Однако в Метинвесте уверены, что все разрушенное будет восстановлено, а свои территории Украина никому не отдаст.