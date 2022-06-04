С первых дней войны Метинвест и ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, создали гуманитарный проект "Спасаем жизнь". Этот проект поддерживают около 90 партнеров из разных стран мира.

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За время существования "Спасаем жизнь" из Европы в украинские распределительные центры уже доставили более 3 тысяч тонн товаров первой необходимости. Их получили почти 57 тысяч человек – дети, пожилые люди, женщины. Еще 20 тысяч наборов предоставили семьям мобилизованных сотрудников и многодетным семьям. Также из груза формируют стратегические резервы. Кроме пищевых продуктов и вещей, в Украину поступает и лекарства. В частности, в медучреждения Запорожья и Каменского передали медицинские препараты на 238 тысяч евро.

Метинвест и Фонд Рината Ахметова вместе с Министерством здравоохранения развернули программу медицинской помощи в Запорожье, Кривом Рогу, Каменском, Покровске и Авдеевке. Городские больницы уже получили препараты, инструменты и оборудование общей стоимостью более 60 млн. гривен.

Во всех городах присутствия компании, где нет активных боевых действий, волонтеры Метинвеста организовали пункты приема гуманитарной помощи и собрали более 100 тысяч кг одежды, обуви и предметов первой необходимости.

Также, несмотря на военные действия, металлурги компании продолжают бесплатно передавать кислород для лечения больных COVID-19. В частности, комбинат "Запорожсталь" и "Каметсталь" за последние три месяца отгрузили больницам более 220 тонн кислорода.

Для сотрудников компании, эвакуировавшихся с горячих точек Украины, в частности из Мариуполя и Авдеевки, Метинвест разработал программу адаптации.

В Запорожье и Каменском работают Центры реабилитации и реинтеграции, в которые обратились более тысячи человек.

На предприятиях Метинвеста в Запорожье, Каменском, Кривом Роге и Покровске подготовили более 4 тысяч вакансий и помогают с переобучением. Таким образом уже трудоустроено около 500 переселенцев, которым сразу выплачивают 10 тысяч гривен "подъемных".

Для сотрудников, выехавших из горячих точек, компания подготовила более 6 тысяч мест временного убежища в социальных объектах Метинвеста. Их оборудовали самым необходимым – постельным бельем, предметами первой потребности и бытовыми приборами.

Кроме того, в конце апреля Группа Метинвест запустила программу "Дом для своих". Компания предложила сотрудникам из городов присутствия Метинвеста предоставить свое жилье для временного проживания коллегам-переселенцам. К настоящему времени свою готовность помочь выразили более 150 сотрудников.