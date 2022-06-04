З перших днів війни Метінвест і ДТЕК, у координації з Фондом Ріната Ахметова, створили гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". Цей проєкт підтримують майже 90 партнерів з різних країн світу.

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За час існування "Рятуємо життя" з Європи до українських розподільчих центрів вже доставлено понад 3 тисячі тонн товарів першої потреби. Їх отримали майже 57 тисяч людей – діти, люди похилого віку, жінки. Ще 20 тисяч наборів надано сім’ям мобілізованих співробітників та багатодітним родинам. Також із вантажу формують стратегічні резерви. Окрім харчових продуктів і речей, до України надходять і ліки. Зокрема, до медзакладів Запоріжжя та Кам’янського передали медичні препарати на 238 тисяч євро.

Метінвест та Фонд Ріната Ахметова разом із Міністерством охорони здоров’я розгорнули програму медичної допомоги в Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському, Покровську й Авдіївці. Міські лікарні вже отримали препарати, інструменти та обладнання загальною вартістю понад 60 млн гривень.

У всіх містах присутності компанії, де немає активних бойових дій, волонтери Метінвесту організували пункти приймання гуманітарної допомоги й зібрали понад 100 тисяч кг одягу, взуття і предметів першої потреби.

Також, попри військові дії, металурги компанії продовжують безоплатно передавати кисень для лікування хворих на COVID-19. Зокрема, комбінат "Запоріжсталь" та "Каметсталь" за останні три місяці відвантажили лікарням понад 220 тонн кисню.

Для співробітників компанії, котрі евакуювалися з гарячих точок України, зокрема з Маріуполя та Авдіївки, Метінвест розробив програму адаптації.

У Запоріжжі та Кам’янському працюють Центри реабілітації та реінтеграції, до яких звернулася понад одна тисяча людей.

На підприємствах Метінвесту в Запоріжжі, Кам’янському, Кривому Розі та Покровську підготували понад 4 тисячі вакансій і допомагають із перенавчанням. Таким чином, вже працевлаштовано близько 500 переселенців, яким одразу виплачують 10 тисяч гривень "підйомних".

Для співробітників, що виїхали з гарячих точок, компанія підготувала понад 6 тисяч місць тимчасового прихистку в соціальних об’єктах Метінвесту. Їх обладнали найнеобхіднішим – постільною білизною, предметами першої потреби та побутовими приладами.

Крім того, наприкінці квітня Група Метінвест запустила програму "Домівка для своїх". Компанія запропонувала співробітникам із міст присутності Метінвесту надати своє житло для тимчасового проживання колегам-переселенцям. На цей час свою готовність допомогти висловили понад 150 співробітників.