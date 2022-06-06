Тепер у ці найтяжчі часи Метінвест без вагань спрямував на допомогу державі всі ресурси та вже надав 1,5 мільярда гривень на підтримку країни. В компанії обіцяють продовжувати допомагати Україні до самої перемоги, передає 24 канал.

До теми За 100 днів війни Метінвест виділив понад 1,5 мільярда гривень на допомогу ЗСУ та цивільним

Разом із Фондом Ріната Ахметова Метінвест заснував гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". Завдяки зусиллям Групи та партнерів з усього світу близько 60 тисяч людей отримали необхідну допомогу – продукти та товари першої потреби, також компанія підтримує медичні заклади в містах присутності та надає необхідні препарати та обладнання.

Попри складні умови підприємства компанії продовжують працювати, зокрема після місяця зупинки було відновлено роботу в Запоріжжі, а співробітники Метінвесту в Кам’янському, Покровську та Кривому Розі стійко тримаються зараз, в найтяжчі моменти.

Дякую кожному, хто підтримує стабільне виробництво заради мирного майбутнього. Вірю, що після перемоги наші підприємства в Авдіївці та Маріуполі працюватимуть. Ми відновимо комбінати, і незламна фортеця "Азовсталь" знову випускатиме високоякісну сталь,

– запевнив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

За нових умов життя компанія робить все для посилення обороноздатності України – опанувала виробництво спецсталі для бронежилетів, яка тепер захищає воїнів на передовій. Разом із закупленими за кордоном, кількість бронежилетів для українських воїнів від Метінвесту сягатиме понад 100 тисяч.

"Також ми надаємо Збройним Силам України дрони, тепловізори, автівки та медичне приладдя. Виготовили десятки тисяч протитанкових їжаків і бастіонів для укріплення міст", – додав Риженков.

За словами гендиректора, все це стало можливим завдяки команді Метівнесту – фахівцям, які виходили на робочі зміни; волонтерам соціальних проєктів; співробітникам, які боронять незалежність нашої держави.

Кожен із вас – герой, вартий поваги та безмежної подяки. На жаль, війна принесла багато горя українцям, зокрема й нашим працівникам. Знайте, ми не залишимо вас наодинці з бідою і допоможемо пережити жахіття війни,

– сказав Риженков.

Для цього Метінвест створив Центри реабілітації та реінтеграції, щоб співробітники-переселенці могли отримати медичну та психологічну допомогу, а також знайти нове місце роботи й житло.

Генеральний директор Метінвесту заявив, що обов’язково настане час, коли обов’язково буде відбудовано все, що зараз зруйновано, а вся важка праця – заради щасливого життя в мирних містах успішної незалежної країни.

Надаємо, що один із заводів Метінвесту – комбінат "Азовсталь" в Маріуполі став символом незламності України та прихистком для українських захисників, які майже три місяці тримали оборону міста. Зараз же Маріуполь перебуває під тимчасовою окупацією російськими загарбниками. Проте в Метінвесті переконані, що все зруйноване буде відновлено, а свої території Україна нікому не віддасть.