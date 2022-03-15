Терехов добавил, что, несмотря на постоянные обстрелы в городе, активно работают над восстановлением поврежденных сетей.
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Планы по восстановлению Харькова
Мэр Харькова подчеркнул, что они сосредоточены не только на защите города от российских оккупантов, но уже строят планы на будущее.
В частности, Терехов сообщил, что в Харькове была создана специальная группа архитекторов, которая уже работает над дизайном восстановления города. В эту команду входят и иностранцы.
Я уверен, что после нашей победы мы возродим город Харьков. И он будет еще круче, чем был! Он будет еще лучше. Мы обязательно выстоим,
– подчеркнул Терехов.
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